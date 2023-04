Groen licht voor 250 huizen: vanaf 2025 wonen in nieuwe wijk Molenhoek Zuid

Politici bezorgd, maakt Mook te veel haast met plan woningbouw Molenhoek-Zuid?

In hoog tempo probeert Mook en Middelaar voorbereidingen voor de nieuwe wijk Molenhoek-Zuid voor elkaar te krijgen. Er ligt een ontwerp-bestemmingsplan, maar er is nog veel onduidelijkheid, zoals over stikstof, geluid en een dassenburcht. Inwoners en raadsfracties vragen zich af of er niet te veel haast wordt gemaakt.