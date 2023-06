Heldere tot licht bewolkte dag in Heumen

Een carnavals­feest bij 30 graden Celsius, maar de steken blijven op

Het wordt zweten, de komende dagen en avonden in een enorme feesttent die is gebouwd op het terrein van de betonfabriek midden in Malden. Die is van de jarige carnavalsvereniging De Dwarsliggers. 30 graden? De hoogwaardigheidsbekleders komen in vol tenue mét steek.