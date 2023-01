Heumen houdt vast aan plan: Juliana’31 naar Hatertseweg en géén ‘kanaalsprong’ voor woningbouw

B en W zien geen andere manier om de bouw van 735 woningen in de zogenoemde Kanaalzone in Malden mogelijk te maken. De gemeente wil die huizen bouwen op het huidige sportpark van Juliana en de naastgelegen betonfabriek Morssinkhof. Afgelopen herfst stuitte vooral het verhuisplan voor de voetbalvereniging op protesten van, onder anderen, omwonenden van de Hatertseweg.

Dure brug

Die stellen dat de voetbalvereniging best naar de overkant van het Maas-Waalkanaal kan verhuizen. Volgens het Heumense gemeentebestuur is dat echter onbetaalbaar, omdat de huidige brug niet breed genoeg is voor het verwachte extra (fiets)verkeer. Een nieuwe (fiets)brug zou vele miljoenen kosten.

De omwonenden, verenigd in Maldens Goed, stelden daarop een eigen verkeerskundig onderzoek in dat zou aantonen dat de huidige brug genoeg plek biedt aan fietsers en dat gemotoriseerd verkeer met verkeerslichten om en om de brug zou kunnen nemen.

Rood licht

Het onderzoek was voor de gemeente reden de situatie nog eens door een onafhankelijk bureau te laten bestuderen, maar dat levert nu geen ander besluit op. Werken met verkeerslichten zou het vele verkeer dat verwacht wordt te veel vertraging opleveren en leiden tot het negeren van rood licht.

Volledig scherm De huidige en beoogde nieuwe locatie van Juliana'31 in Malden. © Rik Bors

‘Kanaalsprong’ met huizen

Naar aanleiding van de tegenstand tegen de verhuizing van de voetbalvereniging, die ook in de Heumense gemeenteraad klinkt, is de afgelopen maanden ook bekeken of de club niet gewoon op zijn huidige stek kan blijven. De woningen zouden dan allemaal, of voor een deel, aan de overkant van het kanaal komen.

Ook die opties zijn onhaalbaar, stellen B en W nu. Ten eerste zou er al helemáál een dure nieuwe brug moeten komen. Álle huizen aan de overkant bouwen kan bovendien niet, omdat die dan pal aan het water in de geluidszone van de betonfabriek zouden staan. Alleen de betonfabriek verhuizen en ‘slechts’ pakweg de helft van de huizen de ‘kanaalsprong’ laten maken is ook niet gewenst, concluderen de bestuurders. Te duur, en bovendien is woningbouw aan de overkant lastig vanwege de aantasting van het landschap en de nabijheid van de (lawaaiige) snelweg A73.

