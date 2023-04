Heumen: Windenergie in gemeente is ‘onontkomelijk’

Als Heumen meer duurzame energie nodig heeft: ook kommenge­bied kandidaat voor windmolens

MALDEN - Mochten zon en water in de toekomst Heumen niet voldoende duurzame energie kunnen leveren, dan moet ook de mogelijkheid voor windmolens in het kommengebied tussen Overasselt en Nederasselt en in het oostelijk deel van Heumensoord onderzocht worden.