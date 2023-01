Hoe boswachter Alfred uit Kameroen door Rob de liefde vond: nu helpen ze het land samen

Toerisme is klap van corona te boven: meer bezoekers dan in 2019, en er komen in 2023 nog veel meer aan

Het toerisme in de provincie Gelderland is in 2022 flink gegroeid. Er waren 2,7 procent meer toeristen die minimaal één nachtje Gelderland boekten dan in 2019, het laatste jaar zonder coronarestricties. De verwachting is bovendien dat de groei doorzet in zowel Gelderland als Limburg.

