Juliana’31 ‘staat minder hoog’ maar verliest ook bij Achilles Veen

Juliana’31 is ook na de derde speelronde in de vierde divisie nog in afwachting van de eerste zege. Zaterdag werd bij Achilles Veen de tweede nederlaag op rij geleden: 2-1. Een puntje in de ouverture bij Nemelaer (2-2) is vooralsnog de schamele oogst dit prille seizoen.