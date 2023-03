Minder WW-uitkeringen in de gemeente Heumen

Commotie bij feest als bus van de cateraar in brand staat: ‘Krijgen we nu crème brûlée?, vroegen ze. Maar echt leuk was het niet’

Tijdens een feest voor een 50ste verjaardag in wijnhoeve De Heikant in Groesbeek is zaterdagavond een bedrijfswagen van cateringbedrijf Frisco uit Groesbeek in brand gevlogen en volledig uitgebrand. De schrik bij eigenaar Jurgen Lucassen zit er goed in.