Minigraver op snelweg A73, korte tijd file tussen Haps en Cuijk

Na hartstil­stand van haar vader wist Nanouk uit Wijchen: ‘Ik ga naar Parijs fietsen voor de Hartstich­ting!’

Nanouk Kromhout van der Meer (27) uit Wijchen hoopt de komende dagen naar Parijs te fietsen en zamelt daarmee geld in voor de Hartstichting. Na de hartstilstand van haar vader hoefde ze niet lang na te denken over een doel om zich voor in te zetten.