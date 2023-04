Nieuw boek: de strijd tussen de Maldense pastoor en de zuipende gildebroeders

‘Turbo Ties’ (14) uit Nijmegen wil miljarden gaan verdienen; en daarom is hij nu al ondernemer

Ties (14) uit Nijmegen weet wat hij wil: financieel vrij worden, zoals hij dat noemt. De hele dag is hij bezig om geld te verdienen. Ties is een ondernemer in de dop. Hij wil andere kinderen inspireren om ook te gaan ondernemen.