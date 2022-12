Oekraïense vluchtelingen verhuizen naar het oude gemeentehuis in Malden

MALDEN - Het voormalige gemeentehuis aan de Rijksweg in Malden wordt het nieuwe onderkomen van een grote groep vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om een groot deel van de vluchtelingen die nu nog in Het Buitencentrum in Overasselt wonen.

In het gebouw is ook een locatie van kinderopvangorganisatie Nannies gevestigd, maar die blijft daar gewoon gevestigd. Het gebouwencomplex is veel groter en een groot deel is de afgelopen periode omgebouwd naar appartementen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Heumen heeft de huidige eigenaar die aangeboden om vanaf 1 februari als vluchtelingenopvang te gebruiken. Beide partijen hebben een contract voor een jaar gesloten.

Quote Wellicht kan de plek in deze koude tijd nog ook even van dienst zijn voor asielzoe­kers Woordvoerder gemeente Heumen

Het is nog niet precies duidelijk hoeveel Oekraïners, voornamelijk vrouwen en kinderen, er in het gebouw terechtkunnen. De woordvoerder schat dat dat aantal tussen de 70 en de 90 zal liggen. In Het Buitencentrum vinden nu zo’n 110 mensen onderdak. Voor wie geen ruimte is in Malden, wordt in overleg met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid elders in de regio een plek gezocht.

Voorrang

Oekraïense vluchtelingen met kinderen die in Malden naar school gaan, krijgen voorrang bij een verhuizing naar een appartement. Bewoners krijgen volgens de gemeente in Malden de kans een meer zelfstandig bestaan op te bouwen, met meer privacy. De woonruimtes beschikken over eigen sanitair en keukenfaciliteiten. Soms zullen gezinnen een heel appartement krijgen, maar alleenstaanden of jongeren zullen ook woonruimte moeten gaan delen.

Waarschijnlijk gaat niet iedereen op 1 februari, of kort vóór die datum, in één keer over. Onlangs verlengde de gemeente het contract met het Buitencentrum - een groepsaccommodatie en recreatiecentrum in de Hatertse en Overasseltse Vennen - tot 1 april. Daardoor is er ruimte voor een ‘soepele overgang’, schrijft de gemeente in een persbericht. ,,We willen de tijd hebben om voor mensen die niet in Malden terechtkunnen, ook huisvesting te vinden”, zegt de woordvoerder. ,,Wellicht kan de plek in deze koude tijd ook nog even van dienst zijn voor opvang van andere Oekraïners die even onderdak moeten hebben.”

Vaste klanten weg

Eigenaar Ronald Valenteijn van Het Buitencentrum wil onder geen beding weten van een nóg langere huurperiode, omdat hij bang is dat hij (vaste) klanten die elk jaar rekenen op een vakantiekamp gaat verliezen. Ook een andere groepsaccommodatie van hem in Oldebroek is voorlopig nog bewoond door vluchtelingen. Valenteijn hoopt goede klanten van dáár straks een plek in Overasselt te bieden.

De opvanglocatie ontving eind maart dit jaar de eerste vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde Oekraïne. Het was een van de eerste noodopvanglocaties in de regio.

