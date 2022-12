Ondanks pogingen erfgoedclubs zet politiek sloop oude pastorie in Malden door

Erfgoedplatform Heumen en de Gelderse afdeling van Erfgoedvereniging Heemschut protesteerden de afgelopen maanden fel tegen het bouwplan op en rond de plek van de Muse. Dat is de naam van het café en accordeonmuseum dat was gevestigd in het oude schooltje uit 1852 dat tegen de oude pastorie aan staat.

Unaniem

,,Want eenmaal gesloopt, is helemaal verloren”, aldus raadslid Arjen Zwaag. Uiteindelijk legde ook die zich neer bij het nieuwe bestemmingsplan, dat unaniem is vastgesteld. Dit tot tevredenheid van voorman Leo Jansen van DGH: ,,Erfgoed is belangrijk, maar woningbouw is nu belangrijker.”