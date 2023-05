Oproep: flinke regenval boven Heumen en Malden, stuur je beelden naar ons door

Met video Ondergelo­pen straten en overlast door hevig noodweer, meerdere viaducten afgesloten

Voor de tweede dag op rij kondigde het KNMI zondag code geel af voor hevige regenval. Lokaal viel zo veel neerslag, dat de riolering het niet meer aankon. Zaterdag gebeurde dat al in het Groningse Haren, zondag hebben meerdere plaatsen in Brabant, Gelderland en Noord-Holland hier last van. In Amsterdam raakte het treinverkeer verstoord door blikseminslag.