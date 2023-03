Overasseltse padelbanen zijn er misschien al vóór de zomer

Voor de aanleg van de banen, de eerste in de gemeente Heumen, is zo’n twee ton nodig. 130.000 euro daarvan wil de vereniging lenen, de rest wordt met spaargeld en sponsors betaald. LTVO wil de omgeving voortdurend betrekken bij de aanleg, zegt Mengde. ,,We hebben al met omwonenden gesproken en doen op eigen initiatief alvast een akoestisch onderzoek om te kijken hoe we eventuele overlast kunnen tegengaan.”



De banen komen ook relatief ver van de weg en de enkele aanwezige woningen af te liggen, aldus Mengde, op de plek van tennisbaan vijf. ,,Ze komen midden op het sportpark. Padel moet echt onderdeel van de club worden.”



De aanleg van padelbanen leidt op veel plekken in Nederland tot boze reacties bij omwonenden. Die klagen over het kenmerkende plokgeluid van de balsport. Volgens de Nederlandse Stichting Geluidshinder lopen er tientallen rechtszaken.