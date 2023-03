Plan voor ‘woonzorggebouw’ op Heumense kippenboerderij te massaal, vindt de gemeente

De locatie ligt vlak buiten de bebouwde kom van Heumen, schuin tegenover het bekende Marishuis aan de noordzijde van de Jan. J. Ludenlaan. Daar is een deel van het pluimveebedrijf al gesloopt.

Weinig details

Eigenaar van het terrein is de Overasseltse familie Derks. Zowel zij als de gemeente geven weinig details prijs, maar de gemeente wil alleen akkoord gaan met een gebouw of gebouwen van bij elkaar maximaal 1000 vierkante meter. Dat mag, wat B&W betreft, 150 meer zijn als er ook een bedrijfswoning in komt.

Nu hebben de plannenmakers echter een woonzorggebouw van wel 1340 vierkante meter. Dat was niet de afspraak, stellen burgemeester en wethouders. Gesproken zou zijn over een complex van twee keer 500 vierkante meter. Het plan moet dus worden aangepast, voordat het verder de benodigde procedures in kan. De gemeente wil daarover in gesprek.

Doelgroep

Het is onduidelijk welke organisatie het woonzorggebouw zou gaan exploiteren. ,,Details over het plan brengen we pas naar buiten als de onderhandelingen met de gemeente goed zijn afgelopen”, zegt mede-eigenaar Diny Tuitert.

Waarschijnlijk richt het wooncomplex zich straks op oudere mensen die een plattelandsomgeving gewend zijn, maar niet meer zelfstandig kunnen wonen. Wethouder Vincent Arts deelde Heumenaren recent mee dat zo’n voorziening in het dorp wordt voorbereid.

