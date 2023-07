Stevige buien met een enkele keer onweer in Heumen vandaag

(Bijna) iedereen voelt zich familie op de Vierdaag­secam­ping: ‘Dit is ‘ons straatje’ voor de campers’

Ze bestaan. Echt waar. Op boerderijcamping Bij de drie linden in Alverna staan gasten die geen idee hadden dat het deze week Vierdaagsetijd is rond Nijmegen. ,,Ze vroegen me wat dat ‘Vierdaagsearrangement’ betekende op hun reservering", lacht eigenaar Karin de Laat-Arts. ,,En nu zijn ze hier echt de enigen die níet voor de Vierdaagse komen.”