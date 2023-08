Column Willem Claassen ‘Luxy, de kerstboom in mijn tuin, kwam de zomer niet door’

Het experiment is niet mislukt, want een experiment kan niet mislukken. Toch is het jammer. In december stond hij nog in onze woonkamer te pralen met slingers, ballen en een piek. Inmiddels is Luxy in de achtertuin een kaal, grauwbruin skelet geworden.