Uitslaande brand in gekraakte woning in Molenhoek, man opgepakt

Bezorgde buurt wil man weg uit ‘drugswo­ning’ in Nijmegen-Noord, Portaal stapt mogelijk naar rechter

NIJMEGEN - Een huurder van een woning in Nijmegen-Noord waar vorige week spullen voor het verwerken van drugs zijn gevonden, kan nog altijd zijn woning in. Dat zorgt voor verbazing in de buurt. Verhuurder Portaal wil het huurcontract ontbinden, maar dat gaat niet simpel.

6 januari