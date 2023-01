Uitslaande brand in woning in Molenhoek, brandweer waarschuwt voor rook

Kleine metamorfo­se voor Nijmeegse speeltui­nen: oude toestellen weg voor moderne speelvoor­zie­nin­gen

NIJMEGEN - De twee grootste speeltuinen van Nijmegen ondergaan een kleine metamorfose. Een aantal populaire, maar verouderde speeltoestellen verdwijnt. Daarvoor in de plaats komen er in De Leemkuil en in Brakkefort nieuwe, moderne klautervoorzieningen.

5 januari