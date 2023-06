Vanmiddag en vanavond overwegend bewolkt weer in Heumen

Huisartsen­prak­tij­ken te vol voor patiënt in Nijmegen door gebrek aan ruimte, hulp is onderweg

Honderden Nijmegenaren kunnen niet terecht bij de huisarts in hun buurt. Veel praktijken stellen patiëntenstops in, omdat ze kampen met een flink tekort aan praktijkruimte. Uitbreiden of verbouwen is vaak onbetaalbaar, stellen artsen, en plekken om te bouwen lastig vindbaar. Maar er komt hulp aan.