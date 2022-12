Veel te koud: Maldense huizen toch niet van de stroom af voor noodreparatie

Vorige week viel daarover bij omwonenden een brief in de bus. De stroom zou er tussen 09.00 en uiterlijk 15.00 uur af gaan. Dat schoot buurtbewoner Jan Paul Bevoort in het verkeerde keelgat. ,,Ik ben 74, en mijn vrouw is twee jaar ouder en heeft een brozere gezondheid”, zegt hij. ,,Waarom moeten ze dit nou precies in deze ijskoude week doen? Nu kan de cv-ketel niet aan.”

Boze brief

De Maldenaar schreef zelfs een boze brief naar de gemeente, maar kan inmiddels opgelucht ademhalen. Liander heeft de zaak gecheckt en geconstateerd dat er inderdaad weinig spoed is. ,,De lampen doen het nu en een monteur heeft zojuist geconstateerd dat het risico op uitval klein is”, zegt een woordvoerder. ,,Dat wilden we zeker weten, want mensen moeten in deze donkere tijd ook niet onveilig over straat.”