Zo goed als helder weer in Heumen vanmiddag en vanavond

Teruglezen | Politie schiet op auto die uit garage vlucht • ‘Mensen begonnen te gillen en iedereen moest naar binnen’ • Explosiege­vaar geweken

Wildwesttaferelen in Nijmegen. Afgelopen nacht is er geschoten op een auto die uit een garagebox in de wijk Malvert vluchtte. De wagen raakte tijdens de vlucht een vrouw. Ze is daarbij gewond geraakt. De flat boven de garagebox werd ontruimd, vanwege explosiegevaar. Dat risico is inmiddels geweken. De bewoners kunnen terug naar hun huis.