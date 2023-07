Alleen de muren van crematorium Nieuwkuijk bleven staan, nu is alles nieuw: van de ovens tot de vaasjes

Bedrijven investeren in toekomstig personeel op Havendagen: ‘Contact met scholen is sleutel tot succes’

Innige contacten met scholen is dé sleutel tot succes voor bedrijven die verlegen zitten om technisch personeel. Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw in Werkendam is daar het levende bewijs van. ,,De reden dat we graag meer personeel willen, is omdat we verder willen uitbreiden”, zegt praktijkopleider Ernst de Winter.