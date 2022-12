Ambitieuze plannen Jan Kelders voor voormalige Land van Ooit staat op uitkomen: 'In 2023 willen we bouwen’

Help! Waar zijn onze ransuilen gebleven?

UDENHOUT - Het gaat niet best met de ransuil. En dat is ook pijnlijk duidelijk zichtbaar in het ransuilenrustgebied in de Loonse en Drunense Duinen. Christien Hermsen van de uilenwerkgroep telde daar vier winters geleden 53 exemplaren. Nu zijn er dat nog negen.

20 december