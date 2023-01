Auto brandt volledig uit in Heusden, vuur mogelijk aangestoken

Veiliger in het verkeer door helmplicht op de snorfiets? Deze scooterver­ko­per heeft er een hard hoofd in

DEN BOSCH/HEDEL - Of je nou een snorfiets of een snellere gemotoriseerde tweewieler rijdt: je móét vanaf 1 januari verplicht een helm op. Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat het de verkeersveiligheid ten goede komt.

