Automobilist (35) uit Neerkant overleden nadat hij in Heusden tegen een boom botst

Schade door noodweer in Brabant en Limburg, opnieuw kans op felle onweersbui­en

Het heeft vrijdag flink gestormd in het midden van Brabant. In Vught zijn bomen omgewaaid en in Oisterwijk staan straten blank. De brandweer is bezig met het opruimen van de schade die is aangericht. Voor de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Utrecht, Overijssel en Limburg geldt code geel voor noodweer met onweersbuien en neerslag in de middag.