Automobilist rijdt sloot in op A59 bij Nieuwkuijk, gewond naar ziekenhuis

Meer of minder coffee­shops in Waalwijk? Even wachten op uitspraak over Down Town

WAALWIJK - Waalwijk wil het beleid rond coffeeshops opnieuw tegen het licht houden. Het wordt volgens de gemeente tijd om te kijken of er meer of juist minder coffeeshops moeten komen, en op welke plekken. Ze wacht wel eerst de rechtszaak rond Down Town af.

18 januari