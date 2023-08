Badmeester Marius waakt over ‘zijn’ 450 dauwzwemmers: ‘Goedemorgen Ad, hallo Susan, dag Johan’

Oeteldonks museum barst van de ambities, maar waar blijven al die Oeteldon­kers?

DEN BOSCH - Het Oeteldonks Gemintemuzejum in Den Bosch ligt te verstopt en is te statisch. Dat moet anders, vindt voorzitter Theo van Well. ,,Je moet kunnen beleven hoe mooi Oeteldonk is.” Wat zijn de plannen van het museum?