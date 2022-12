Bedrijfsgrond Drunen opnieuw in de verkoop: Heusden wil problemen voor zijn, dus is het ‘Didam-proof’

met video Politie vindt vuurwerk in Den Bosch: 155 kilo in garagebox en 18 kilo in slaapkamer

DEN BOSCH - Bij een controle van een garageboxencomplex aan de Siloweg in Den Bosch vonden agenten en medewerkers van de gemeente in een box 155 kilo vuurwerk waarvan 18 kilo illegaal was. Dat maakte de gemeente woensdag bekend.

