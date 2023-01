Bewoners van Drunens villawijkje Eendekooi willen geen Airbnb in hun straat: ‘Ongepast en ongewenst’

DRUNEN - Bewoners van de Eendekooi in Drunen willen dat een einde komt aan het gebruik van een van de woningen in de straat voor Airbnb. Of in elk geval, dat er duidelijke regels komen die goed te controleren zijn. ,,Want wat nu gebeurt kan gewoon niet.”