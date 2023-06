Bijna vijfhonderd scholieren in Heusden wachten op uitslag eindexamen

Libéma Open Van trainen met Venus Williams tot plots mogen debuteren bij een ATP-toer­nooi, Noah Gabriël leeft zijn droom in Rosmalen

Eigenlijk was Noah Gabriël op het tennispark van Rosmalen aanwezig als sparringpartner van onder anderen Venus Williams. Tot toernooidirecteur van het Libéma Open Marcel Hunze op vrijdag naar hem toe kwam met een bijzondere boodschap. Hij had nog een wildcard voor het kwalificatietoernooi te vergeven en vroeg of het 17-jarige tennistalent uit Berlicum zaterdag wilde spelen.