Chemische lucht bij verzorgingshuis in Vlijmen kwam van benzine, stank verdwenen door afzuiginstallatie

Stoelen­dans bij Lokaal Belang in Waalwijk: Timon Klerx kan aan de slag als wethouder

WAALWIJK - De puzzel bij Waalwijkse grootste partij Lokaal Belang is gelegd. Timon Klerx is geïnstalleerd als wethouder, als opvolger van de vertrokken John van den Hoven. Zijn plek in de raad wordt overgenomen door Johan van Hest uit Sprang-Capelle.