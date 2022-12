De camera van Adri is de reddingsboei in zijn leven: ‘Anders was er niks van mij terechtgekomen’

MET VIDEO ‘Haar hart stroomt over voor Villa Pardoes’

KAATSHEUVEL - Anja Brinkers is hard aan het werk. Helaas niet op haar favoriete locatie: Villa Pardoes. Daar doet ze al jaren vrijwilligerswerk, maar door revalidatie moet ze even wachten. Toch is ze volgens dochter Anita een echte kerstengel.

