De opkomst valt wat tegen, maar de ‘bevrijdingssoep’ brengt het gesprek wel op gang in Heusden

Eropuit Een sneaker uit de 3D-prin­ter, de expositie Cutting Edges laat zien hoe je schoenen op een andere manier kunt ontwerpen en maken

Een zool gebakken in een wafelijzer. Een bijna gebeeldhouwde hak uit een 3D-scanner en -printer. Een spectaculaire laars van hergebruikte sportschoenen. De expositie Cutting Edges in het Schoenenkwartier in Waalwijk, verkent en verlegt de grenzen van het hedendaagse ontwerpen en maken van schoenen.