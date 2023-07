Eerste Wandel-Inge levert ruim 25.000 euro voor KiKa op

Stevige verjonging in Bossche politiek, maar lastig werken met maar liefst zestien partijen

DEN BOSCH - Jongere raadsleden en wethouders in Den Bosch, die toch nog vaak ‘oude’ politiek bedrijven. Maar dat was zeker niet het enige dat opviel in het eerste politieke jaar van de nieuwe raad. Vijf observaties na de start van het zomerreces.