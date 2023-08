Familie van vermist Angelika (12) radeloos: ‘We denken dat ze met de trein naar Arnhem is’

DRUNEN - De 12-jarige Angelika uit Drunen is inmiddels al ruim 24 uur vermist. Haar familie maakt zich grote zorgen en vraagt om hulp. ,,We denken dat ze naar iemand toe is die ze online heeft ontmoet.”

Anna Jagodzińska is de tante van Angelika. Volgens Anna heeft het meisje dinsdagmorgen onverwachts het huis verlaten. ,,Ze was eten aan het maken en is ineens vertrokken. Haar ouders waren op het werk.” De familie heeft geen idee waar de tiener heen is gegaan. ,,Maar via via hebben we gehoord dat ze online iemand heeft ontmoet en dat ze naar Arnhem ging.”

Voor het laatst actief in Oss

Dat zou kunnen kloppen, zegt haar tante. ,,Haar telefoon is gisteren voor het laatst actief geweest in Oss. Tot ongeveer 16.00 uur was de telefoon nog in de lucht. Maar helaas heeft ze geen oproepen beantwoord of berichten gestuurd of gelezen.” Ook heeft ze, volgens haar tante, geen contact gezocht met vrienden.

We zijn er druk mee bezig. Het betreft een minderja­rig meisje, dus wij maken ons zeker zorgen. Politie, woordvoerder De politie is inmiddels een zoekactie gestart. ,,We zijn er druk mee bezig. Het betreft een minderjarig meisje, dus wij maken ons zeker zorgen.”

Volgens Anna Jagodzińska is het niks voor haar nicht om weg te gaan zonder iets te zeggen tegen haar ouders. ,,Ze heeft nooit problemen gehad thuis, is nooit weggelopen. We zijn echt bang dat ze online is gemanipuleerd. Wij zijn wanhopig en vragen iedereen hulp bij het zoeken.”

Kersenrood haar

Angelika is waarschijnlijk op haar fiets vertrokken, een zwarte damesfiets met een plastic zwarte bakje aan het stuur. ,,Angelika is slank, 1.55 meter groot, heeft blauwe ogen, kersenrood haar en drie oorbellen in beide oren.”

Het meisje droeg, naar verwachting, een lichtgrijze hoodie met rits en grote Nike-letters op de zijkanten van beide mouwen toen ze het huis verliet. En een sportbroek met zwarte Nike inscripties aan de buitenkant van de pijpen in lichtgrijze kleur. ,,Ze heeft witte met paarse sportschoenen van Nike en een Nike schoolrugzak.”