Gerard van Hooft uit Oudheusden wil voorman 50Plus worden: ‘Ouderen worden steeds meer gezien als een blok kaas’

indebuurt.nl Komisch lijstje: in Den Bosch laten mensen dít allemaal slingeren in het ov

Bus uitgerend, want snel naar huis. Wil je je fiets van het slot halen, is je sleutel spoorloos verdwenen. Tipje: kijk op de website iLost. Onder andere Arriva zet er spullen online die zij vinden op hun trajecten. Ook in Den Bosch. Deze (ongebruikelijke) voorwerpen lieten Bosschenaren achter.