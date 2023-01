Het is gelukt: ook laatste grond voor aanleg fietspad langs gevaarlijke Tuinbouwweg is binnen

HAARSTEEG/ELSHOUT - De vlag kan uit, Heusden heeft alle grond die nodig is voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Tuinbouwweg tussen Haarsteeg en Elshout in eigendom. De bedoeling is volgend jaar met de aanleg te beginnen.

Het enige wat nog roet in het eten kan gooien is de aanbesteding van de werkzaamheden. Stel dat geen aannemer wordt gevonden om de klus te klaren, of het pakt allemaal veel duurder uit dan gedacht, dan zal de gemeente Heusden zich moeten beraden. En dat kan zomaar leiden tot vertraging.

Maar voorlopig is wethouder Johan Meesters vol goede moed, zeker nu overeenstemming is bereikt over de laatste grond die nodig is voor het fietspad. Voor de daadwerkelijke aanleg kan starten, moet een aantal bomen worden gekapt. Dat moet voor 1 maart gebeuren, stelt Meesters, vanwege het broedseizoen dat daarna nadert.

Bomenrij

Heusden wil graag nog een stuk grond kopen om daar een aantal bomen te planten. Dit als compensatie voor de bomen die tegen de vlakte gaan vanwege de aanleg van het fietspad. Als die ‘compensatiebomen’ kunnen komen op de plek die de gemeente in gedachten heeft, dan ontstaat daar weer een mooie aaneengesloten hoofdboomstructuur. ,,Als het niet lukt dat laatste stuk te kopen, blijft er een ‘gat’ en moeten we ergens anders bomen ter compensatie planten", aldus Meesters.

Heusden schatte de kosten voor de aanleg van het fietspad begin dit jaar op ruim 2,3 miljoen euro; de gemeente moet daarvan bijna één miljoen betalen.

Veel fietsers maken gebruik van de Tuinbouwweg. Niet alleen toeristen, met name ook scholieren die naar het voortgezet onderwijs in Drunen en Waalwijk gaan en mensen die werken op de bedrijventerreinen in Elshout en ‘t Hoog in Nieuwkuijk. Het fietspad wordt ongeveer twee kilometer lang en vier meter breed.