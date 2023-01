Heusden draait flexwoningen Vlijmen én het worden er vijf meer

De Dick Advocaat van Brabant (75) komt weer eens terug op zijn pensioen: ‘Ik sterf het liefst op het veld’

Hij keek de dood twee keer in de ogen, kondigde zijn afscheid al meermaals aan, maar John Huisman (75) wordt niet zomaar gekscherend ‘Dick Advocaat 2.0’ genoemd. De Bosschenaar is volgend seizoen gewoon weer trainer. Al het had heel anders kunnen lopen.

25 januari