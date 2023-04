Iedereen aan de zonnepanelen? In de vesting Heusden kun je het wel vergeten. ‘Maar je kunt nog heel veel wél doen’

Wéér autospie­gels gestolen in Waalwijk, inmiddels al van tientallen auto’s

WAALWIJK - Opnieuw heeft een autospiegeldief toegeslagen in Waalwijk. In de nacht van woensdag op donderdag zijn in de week Meerdijk meerdere auto-eigenaren bestolen. In Waalwijk kan ondertussen gerust van een plaag gesproken worden.