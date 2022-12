In kerstvakantie extra ‘warmtedagen’ in De Mand: thuis de thermostaat omlaag, in buurthuis leuke dingen doen

Harddrugs en driedui­zend kilo illegale tabak in loods in Rosmalen

ROSMALEN - In een loods aan de Kruisstraat in Rosmalen is afgelopen woensdag een grote hoeveelheid harddrugs en illegale tabak gevonden. De politie kwam dit samen met medewerkers van de gemeente en de douane tegen bij een grote controle van de gemeente Den Bosch.

