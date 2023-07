Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in Heusden

met video Tanken voor 1.15 euro per liter in Waalwijk, Sibel was de eerste en stond er bijna twee uur voor in de rij

WAALWIJK - Ze dacht dat de actie al om 16.15 uur begon, dus was Sibel Duruakan er wel heel erg tijd bij het TinQ-tankstation in Waalwijk. Want het goedkoper tanken begon pas iets na 18 uur. ,,Maar ik zag al auto's achter me, dus ik dacht: ik ga niet meer uit de rij.”