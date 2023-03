Jilles de Klerk nieuwe predikant Protestantse Gemeente Heusden

Klusvrouw Natasja komt bij je zagen, boren of sauzen: ‘Mensen denken dat ik aan schoonmaak doe’

Je kent het wel: van die klusjes in huis die steeds maar weer blijven liggen en waar je eigenlijk geen zin of tijd voor hebt. Dat zijn precies de klussen waar Natasja Haars (47) haar vrolijke klusbus voor in stapt. ,,Vooral ouderen en alleenstaande vrouwen hebben liever een klusvrouw over de vloer.”