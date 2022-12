Marieke sloeg met haar eeuwige smile een brug tussen sport en spiritualiteit

Van Liere neemt dit keer toppaard wel mee naar Indoor Brabant

Dinja van Liere is de komende editie een van de blikvangers in het dressuurprogramma van The Dutch Masters - Indoor Brabant. De amazone uit Uden neemt dit keer wel haar toppaard Hermès mee naar de Brabantballen. Het concours hippique is van 9 tot en met 12 maart.

16 december