Na ruim een halve eeuw weer terug naar het centrum: ‘We hebben alles binnen handbereik’

Een brug als kunstwerk dat lekker afwijkt van de rest van de wijk: ‘Het heeft niks met Vikingen te maken’

VLIJMEN - Hij krijgt de vraag regelmatig: of er historische vondsten zijn gedaan. Resten van een mammoet of een Vikingschip? Maar niets van dat alles. Het ontwerp van de Hoornbrug voor Geerpark in Vlijmen is gebaseerd op heel iets anders.