Politie klist drie mannen op dievenpad in Merelbeke

FvD zet eigen kandidaat in Brabant buitenspel na bedreigen van politieke kopstukken

Wim Kreté ligt onder vuur als kandidaat-Statenlid voor Forum voor Democratie in Noord-Brabant. De Drunenaar bedreigde op sociale media Sigrid Kaag, Hugo de Jonge en andere politici: ‘Je leeft in reservetijd, nog even Sigridje!’ Zelfs zijn eigen partij wil hem niet meer in de Staten.

1 februari