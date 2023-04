Puzzelkwaliteiten gevraagd: Heusden moet meer statushouders een huis aanbieden

Voetbal­sters Nieuwkuijk moesten scheids­rech­ter ‘ontvoeren’ om mee te mogen doen met clubtoer­nooi

NIEUWKUIJK – Een bevlieging? Dat blijkt het toch echt niet te zijn. V.V. Nieuwkuijk speelt al vijftig jaar onafgebroken met een damesteam in de competitie, een unicum in de regio. ,,Het vrouwenvoetbal is hier niet meer weg te denken.”