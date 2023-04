Ramadan loopt als rode draad door zaterdag- en zondagteam FC Drunen, maar minder presteren? Integendeel!

Transport­be­drij­ven Mid­den-Bra­bant zoeken 513 vrachtwa­gen­chauf­feurs: infoavond in RKC-stadion

WAALWIJK - Interesse in een job als vrachtwagenchauffeur? Dan is het nu een mooi moment om in te stappen. Transport- en logistiekbedrijven zitten te springen om personeel. Donderdag is er een wervingsavond in het RKC-stadion: lesgeldsubsidie en baan gegarandeerd.