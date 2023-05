Stop op logistieke centra Metal Valley Drunen. Wegen kunnen het anders niet aan

met video Weer een auto te water in bocht bij knooppunt Empel waar Sanne en Hebe om het leven kwamen

EMPEL - Een auto is zondagavond het water in gereden in de bocht van de A59 naar de A2 bij knooppunt Empel. De inzittenden, een man en vrouw en hun hond, zijn bevrijd door de brandweer. Ze zijn nagekeken door de ambulance en werden daarna door familie opgehaald.