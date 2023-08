Verkeers­school Bakker vindt op nieuwe plek in Vlijmen de gewenste extra ruimte

VLIJMEN - Verkeersschool Bakker is verhuisd. Het nieuwe onderkomen is gevestigd aan Parallelweg 5a in Vlijmen. Op de oude locatie aan Plein 5a in Vlijmen was het wat te krap geworden, zo laat het bedrijf weten. ,,We wilden vooruit maar dat kon niet omdat het pand daarvoor te klein was.”