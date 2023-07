Stralend zonnig weer in Heusden vandaag

Zware klap voor ‘voorbeeld-dorp’ Hedikhui­zen nu plan warmtenet mislukt: ‘Dit gaat veel kleinere kernen treffen’

HEDIKHUIZEN - Het contrast is groot. Vorig jaar nog volop blije gezichten in Hedikhuizen. Nu is het treurigheid troef: het plan om heel het dorp via een warmtenet van het gas te halen is geklapt. ,,Technisch uitvoerbaar, financieel onhaalbaar.” En dat steekt. ,,Veel kleinere kernen gaan hier tegenaan lopen.”